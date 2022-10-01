Олимпийскому комитету Украины запретили делать заявления о России

Представителям Национальных олимпийских комитетов (НОК) Украины и Швеции запретили делать политические заявления, когда они пытались выступить против допуска делегатов из России и Белоруссии на семинар Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), сообщает «РИА Новости».

Исполнительный директор шведского олимпийского комитета Петер Рейнебо выступил против участия россиян и белорусов на семинаре, сославшись на заявления НОК Швеции, Дании, Финляндии, Аландских островов, Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов по поводу возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Выступление Рейнебо прервал глава ЕОК Спирос Капралос.

«Извините, мы очень четко сказали, что решение об их участии было принято исполкомом МОК. Дискуссии о России, Белоруссии, Украине и всех других вещах, которые имеют политический подтекст, мы не собираемся обсуждать. Я очень ясно выразил это в своем вступительном слове», — заявил Капралос.

Также против участия российских и белорусских представителей на семинаре пыталась высказаться менеджер по международным связям НОК Украины Алла Тарасюк, но ее остановила серебряный призер Олимпиады по водному поло Ставрула Козомполи, которая была соведущей церемонии.

Семинар ЕОК проходит в Олимпии (Греция) с 30 сентября по 1 октября.