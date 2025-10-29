Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр продали более 850 тысяч билетов

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года продали более 850 тысяч билетов на различные соревнования.

«Мы продали более 850 тысяч билетов, и на многие соревнования их уже не купить, — цитирует AFP генерального директора оргкомитета Игр Андреа Варнье. — Эта цифра выше наших прогнозов на данном этапе. Мы вступаем в последнюю фазу продажи билетов и знаем, что зима, предшествующая Олимпийским играм, и особенно период последних 100 дней, имеет решающее значение для достижения наших целей».

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д Ампеццо с 6 по 22 февраля, Паралимпийские — с 6 по 15 марта.