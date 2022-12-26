Паунд потребовал изменить правила тестирования атлетов

Старейший член МОК и основатель ВАДА Ричард Паунд в интервью порталу Inside the Games заявил, что нынешний порядок внесоревновательного тестирования оставляет большой простор для нечестных спортсменов.

Если инспектор не застает атлета в том месте и в то время, которые тот указал в системе ADAMS, то тестируемый просто пишет объяснительную, и получает «флажок» (три флажка — эквивалент положительной пробы и повод для дисквалификации). Однако, по словам 80-летнего канадца, зачастую спортсмен просто делает вид, что его нет на месте, не открывая дверь инспектору, когда опасается, что в его тесте будет найден допинг.

Паунд предлагает в случае, если у инспектора есть подозрения, что спортсмен намеренно уклоняется от проверки, разрешить тому прийти на следующий день. Если дверь ему снова не откроют, то ставить второй флажок. И тоже самое на третий день.

Таким образом, подозреваемый спортсмен получит бан очень быстро, а не отделается объяснительной и предупреждением. Правда, не совсем понятно, что делать, если после первого инцидента атлет куда-нибудь уедет, и далее будет находиться в дороге.