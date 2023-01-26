Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел невозможным комментировать инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к международным турнирам до ее рассмотрения.

«Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно — даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи», — приводит ТАСС слова Пескова.

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).