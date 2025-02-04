Песков заявил, что некоторые федерации могут позволить россиянам выступить на Олимпиаде-2026

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые спортивные федерации близки к принятию решений, которые позволят отдельным российским спортсменам принять участие в Олимпийских играх-2026, сообщили «РИА Новости».

Песков сообщил, что некоторые федерации или уже приняли решение, или близки к тому, чтобы принять решение, которое обеспечит возможность отдельно взятым российским спортсменам принимать участие в олимпийских соревнованиях, в олимпийском цикле.

С марта 2022 года российские спортсмены отстранены от международных соревнований.

Отечественных спортсменов допустили на Олимпиаду-2024 в Париже и разрешили выступать только в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Впервые на турнире пройдут соревнования по ски-альпинизму.