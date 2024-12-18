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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 20:16

Песков заявил, что Россия должна продолжать диалог с МОК

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что Россия должна продолжать контакты с международными спортивными организациями и добиваться участия своих спортсменов в соревнованиях, информирует ТАСС.

«Если можно вести диалог, чтобы обеспечить нашим спортсменам участие в соревнованиях, я убежден, это надо делать, — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-24». - И пример с плаванием это подтверждает».

На прошлой неделе россияне в нейтральном статусе приняли участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде и заняли второе место в медальном зачете. Турнир в Будапеште стал для пловцов первым после трехлетнего перерыва из-за санкции Международной федерации плавания.

Мирон Лифинцев, Арина Суркова, Дарья Клепикова и&nbsp;Кирилл Пригода. «Летом у пловцов была потеря мотивации, а теперь все поворачивается в нашу сторону». Колонка Дарьи Муллакаевой

Пресс-секретарь главы государства посетовал, что проявления политизации международного спорта по-прежнему имеют место.

«Но мы все радуемся [допуску российских пловцов и их успехам]. Наверное, это результат того, что наши обновленные [спортивные] федерации стали активно работать со своими визави в МОК, с международными федерациями», — добавил представитель Кремля.

Источник: ТАСС
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