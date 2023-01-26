Пирог назвал провокацией заявление МОК по допуску российских спортсменов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление Международного Олимпийского комитета (МОК) о критериях допуска российских спортсменов к соревнованиям.

«Заявления МОК больше похожи на прощупывание почвы. Мы знаем, что Томас Бах неоднократно говорил о незыблемости олимпийских принципов, об уважении к национальности спортсменов, но при этом продолжает антироссийскую кампанию.

И сейчас все это похоже на политические манипуляции, на своего рода шантаж. Очередная попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Условия, которые озвучили в МОК, это провокация и спекуляция. Нельзя лишать спортсменов национальности, их взглядов и позиции. Политика не должна вмешиваться в спорт. Это противоречит Олимпийской хартии.

Прежде всего, мы видим неуважение к спортсменам и давление на отечественный спорт, попытку внести раскол. Конечно, необходимо продолжать борьбу за права российских спортсменов, но на принципах равноправного диалога, справедливости и солидарности», — сказал Пирог «СЭ».

В среду, 25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.