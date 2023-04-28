Пленум Олимпийского комитета Чехии выступил против любого участия россиян в Олимпиаде в Париже

Пленум Олимпийского комитета Чехии (COV) утвердил проект резолюции о возможном участии сборных России и Белоруссии в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, а также в квалификациях к соревнованию.

«Пленум COV не согласен ни с какой формой участия России и Белоруссии в отборе на Олимпиаду-2024, равно как и в самом турнире, во время военного конфликта в Украине. Организация полностью поддерживает санкции, ранее наложенные на Россию и Белоруссию. Пленум уполномочивает главу COV Иржи Кейвала донести эту позицию при дальнейших переговорах с МОК», — цитирует РИА «Новости Спорт» фрагмент постановления.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.