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Сегодня, 13:40

Плитухин: «Сотрудничество ОКР с зарубежными партнерами не ограничивается спортом»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Генеральный директор ОКР Родион Плитухин после церемонии возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы участниками Международного форума юных олимпийцев подчеркнул, что проходящее в Москве мероприятие несет и гуманитарную миссию.

— Накануне мы рассказывали ребятам о том, что такое олимпийские ценности: дружба, уважение к сопернику, стремление к совершенству, честная борьба и ценность победы, добытой без обмана, — напомнил Плитухин. — А здесь они могут увидеть, что бывает, когда эти ценности забываются или их пытаются подменить. Например, надуманными идеологиями превосходства или исключительности. Посмотреть, какими силами наш народ вместе с союзниками смог все это преодолеть. И убедиться, что это одна из самых мрачных страниц человеческой истории. На форуме собрались дети с трех континентов, и всем им это в той или иной степени близко, например, представители Африки не понаслышке знают, что такое колониализм. Здесь они увидят то, что им не покажут в голливудских блокбастерах. И хочется, чтобы они вынесли и понимание того, что спорт — средство сделать наш мир лучше, не прибегая к конфликтам.

— Иными словами, у этого форума есть и гуманитарная миссия?

— Мы изначально придерживаемся мнения, что наше сотрудничество с партнерами основано на спортивном начале, но им не ограничено. Мы стараемся работать в более широком гуманитарном аспекте, где искусство, наука, спорт неотделимы друг от друга. Что касается возможных нововведений к шестому форуму, то мы обязательно их обсудим с участниками нынешнего и теми, кто готов присоединиться. Такие мероприятия адресованы именно детям.

Напомним, что Международный форум юных олимпийцев проходит в Москве с 2018 года. На этот раз он собрал почти 300 атлетов из 10 стран мира.

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