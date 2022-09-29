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Олимпиада

29 сентября, 12:49

Почетный глава НОК Армении Габриелян заявил, что позицию МОК по российским спортсменам можно изменить

Иван Торопцев
Корреспондент

Почетный президент Национального олимпийского комитета Армении Дереник Габриелян обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой пересмотреть позицию по санкциям в адрес российских спортсменов.

Габриелян сделал это во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава».

«Уважаемые коллеги, предлагаю от имени участников спорта обратиться к исполкому МОК и его президенту Томасу Баху с просьбой рассмотреть несколько вопросов: первое — изменить позицию МОК по санкциям к российским и белорусским спортсменам, изменить решения. Если есть заболевание, то есть и средство излечения. Убежден, что главное средство — спорт вне политики и мир на земле», — приводит ТАСС слова Габриеляна.

28 февраля МОК выступил с рекомендацией к международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Ряд федераций отстранили россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой, в некоторых видах представители России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/15903533
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