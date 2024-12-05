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Сегодня, 06:40

Под петицией против трансгендеров в женском спорте собраны 40 тысяч подписей

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Представителям МОК в штаб-квартире в Лозанне (Швейцария) вручена петиция, под которой стоят 40 тысяч подписей спортсменов из разных стран. Документ призывает к защите «женского спорта, личного пространства и элементарной справедливости» перед лицом регулярного появления на женских стартах и в женских раздевалках бывших мужчин-трансгендеров.

«Мужчины и женщины разные. Их физические различия дают мужчинам спортивные преимущества. Научные исследования подтверждают эту реальность, — говорится в письме — Однако некоторые правительства и организации, такие как МОК, приняли политику, которая позволяет мужчинам, идентифицирующим себя как женщины, соревноваться в женской категории. Эта политика ставит чувства выше справедливости, а идеологию выше правды».

«Женщины неоднократно высказывали опасения по поводу безопасности, конфиденциальности и справедливости в женском спорте, — прокомментировала петицию одна из ее инициаторов, американская пловчиха Райли Гейнс. — МОК должен занять позицию по защите прав женщин во всем мире, спасая наш спорт — не только для нынешнего поколения спортсменок, но и для маленьких девочек, которые мечтают однажды выиграть золото».

Напомним, что в России законом запрещена пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

Валентина Петрилло – первая трансгендерная женщина в истории Паралимпийских игр. В ООН призвали не допускать трансгендеров до женских соревнований
МОК
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