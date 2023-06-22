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Сегодня, 16:53

Политолог Голубкова: «Томас Бах фактически подтвердил, что раскол олимпийского движения уже близко»

Отдел спорта «СЭ»
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Российский политолог Наталья Голубкова прокомментировала выступление Томаса Баха в четверг на внеочередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

«С февраля этого года я говорю о том, что решения МОК приближают раскол олимпийского движения, после которого оно перестанет существовать в прежнем виде. Выступление Томаса Баха на внеочередной сессии МОК полностью подтверждает мои слова. Президент МОК обеспокоен угрозой разрушения системы мирового спорта», — заявила Голубкова.

«Вместе с тем, на сессии принимаются решения, которые этот раскол усугубляют: Международная ассоциация бокса (IBA) под руководством Умара Кремлева лишена признания, в отношении членов МОК из России инициированы проверки на отношение к спецоперации и вооруженным силам. Это говорит о том, что западные группы влияния во главе с США в данный момент стали сильнее, — заверила Голубкова. — Об этом же свидетельствуют слова Баха про «силы, стремящиеся разрушить единую систему мирового спорта».

Политолог Наталья Голубкова об&nbsp;Играх-2024. Процесс распада олимпийского движения запущен. Какими будут Игры-2024 в Париже? Колонка политолога

Олимпиада
Томас Бах
МОК
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