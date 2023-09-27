Польша хочет провести летние Олимпийские игры-2036

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна хочет принять летнюю Олимпиаду 2036 года.

«Я хочу заявить, что по результатам консультаций с руководством Польского олимпийского комитета, министром спорта и туризма, правительством нашей амбицией и намерением является начать борьбу за летние Олимпийские игры в нашей стране в 2036 году», — приводит Reuters слова Дуды.

На данный момент известно, что на право провести Олимпиаду в 2036 году также будут претендовать Индонезия, Мексика и Индия.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже с 26 июля по 11 августа. Игры-2028 планируется провести в Лос-Анджелесе, а местом проведения Олимпиады-2032 выбран Брисбен.

Вопрос об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже до сих пор не решен.