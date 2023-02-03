Польша может бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска России

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский поделился мнением о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«Мое личное мнение таково, что если спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к Играм 2024 года, то мы должны попросту бойкотировать эти игры. Не должно быть участия в таких играх», — сказал Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

25 января исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.