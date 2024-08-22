Польский министр спорта выступил против назначения Дуды на пост президента МОК

Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас объяснил, почему считает президента страны Анджея Дуду неподходящей кандидатурой на должность главы МОК.

«Я внимательно наблюдаю за тем, что происходит в МОК. Мне кажется, что наилучшей формулой является такая, когда во главе организации стоит выдающийся в прошлом спортсмен», — приводит РИА Новости слова Нитраса.

Министр также заявил, что при случае постарается довести свое мнение до польского лидера.

Ранее стало известно, что Дуда после завершения работы на посту главы Польши в 2025 году намерен претендовать на должность президента МОК.

17 августа Томас Бах сообщил, что не будет переизбираться на пост главы Международного олимпийского комитета.