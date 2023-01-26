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Помощник президента РФ Левитин — о заявлении МОК: «Это успех — без России Олимпийские игры проходить не могут»

Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Руслан Минаев
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Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о критериях допуска российских спортсменов к соревнованиям.

«Ничего удивительного в заявлении нет. Мы понимали, что оно идет в том русле, что и первое заявление. Но очень важно, что наших ребят допускают к международным соревнованиям и Олимпиаде. Ждем деталей, которых вчера не было. Теперь работа наших национальных федераций с международными.

Как только международные федерации получат рекомендации от МОК, они проинформируют нас, и начнем работу. Но считаю, что это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Олимпийские игры проходить не могут», — цитирует Левитина РИА «Новости Спорт».

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: РИА
МОК
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