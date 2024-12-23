Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 12:36

Потанин считает, что российские спортсмены вернутся на турниры в сильной позиции

Telegram Дзен

Член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин считает, что российские спортсмены вернутся на международную арену с позиции силы.

«У меня есть не просто оптимизм, а уверенность, что это (возвращение России на Олимпиаду) случится, но вернемся мы туда с позиции силы, а не когда нам милостиво разрешат подойти к барскому столу», — цитирует Потанина ТАСС.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификационных турнирах на Олимпийские игры — 2026 при условии получения нейтрального статуса.

Источник: ТАСС
Читайте также
Усик победил Фьюри в реванше и защитил три титула чемпиона мира
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Абакане
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Люди погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане
В США отозван закон о трансгендерах
Сегодня
Вчера
Неделя