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Олимпиада

Сегодня, 12:35

Потанин сказал, что считает верным совмещение Дегтяревым постов министра спорта РФ и президента ОКР

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Член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин сказал, что считает правильным совмещение Михаилом Дегтяревым постов министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России.

«В мирных условиях я бы сказал, что, может быть, эти функции не надо совмещать, потому что все-таки Министерство спорта — это больше государственно-политическая организация, а Олимпийский комитет — это больше общественная организация. Но в условиях, когда против нас ведут спортивную войну, объединение всех усилий в одной точке, наверное, — это правильно», — цитирует Потанина ТАСС.

Пост министра спорта 43-летний Дегтярев занимает с мая, Олимпийский комитет России он возглавил в декабре.

Источник: ТАСС
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Михаил Дегтярев
ОКР
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