Поздняков благодарен за доверие всем, кто выдвинул его на новый срок во главе ОКР

Действующий руководитель ОКР Станислав Поздняков прокомментировал информацию о том, что по истечении срока подачи заявок на новые выборы он оказался единственным кандидатом на этот пост.

— Благодарен большому количеству коллег, членов олимпийского комитета, которые выдвинули меня на новый срок, — сказал Поздняков. — Значит, они доверяют мне как лидеру национального олимпийского движения на следующие четыре года. Считаю, что в этом большую роль сыграла и обстановка в нашем спортивном сообществе. Мы, как и все вокруг, очень консолидированны, особенно в последний год. А в том, что я оказался единственным кандидатом на предстоящих выборах, вижу желание всех членов российского олимпийского движения сплотиться вокруг фигуры главы ОКР. В этом и заключается моя миссия на ближайшие годы. А моя программа отражена прежде всего в стратегии развития организации на срок до 2028 года, которую принял исполком.

Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года, а до этого являлся первым вице-президентом организации. Выборы главы комитета состоятся на олимпийском собрании 20 декабря.