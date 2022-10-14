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Олимпиада

Сегодня, 10:49

Поздняков хочет расширить роль региональных Олимпийских советов в работе ОКР

Антон Бабошин
Корреспондент

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в своем выступлении на пленарном заседании Всероссийского форума Олимпийских советов предложил увеличить роль регионов в работе организации и расширить их представительство в исполкоме ОКР.

— Возрастает необходимость непосредственного участия региональных советов в принятии ключевых решений, — отметил Поздняков. — Приглашаю в рамках форума обсудить увеличение представительства регионов и расширение их участия в работе исполкома ОКР. Чтобы на следующем подобном форуме перед выборным Олимпийским собранием мы могли бы прямым голосованием с соблюдением всех демократических процедур выдвинуть кандидатов в исполком от региональных советов.

Стоит отметить, что на данный момент Олимпийские советы функционируют в 80 регионах страны.

Олимпиада
Станислав Поздняков
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Поздняков открыл Всероссийский форум Олимпийских советов