Поздняков назвал произволом и беззаконием решение МОК утвердить смену гражданства трех российских атлетов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал действия Международного олимпийского комитета (МОК).

29 ноября директор МОК по коммуникациям Марк Адамс объявил, что организация утвердила смену гражданства трех спортсменов, представляющих Россию: велогонщиков Михаила Яковлева (из России в Израиль) и Валерия Любимова (Россия — Франция), а также борца Георгия Тибилова (Россия — Сербия).

По словам Позднякова, для МОК без последствий прошли нарушения Олимпийской хартии и прав человека, поэтому «коллеги из Лозанны не собираются останавливаться на достигнутых успехах».

«Подобного рода действия и предваряющие их решения иначе как произволом и беззаконием назвать невозможно. Вчера мы стали свидетелями очередной главы фарса — обескураживающее превышение полномочий с присвоением власти применять «особые правила» и по собственному усмотрению разрешать вопросы, имеющие отношение к прямой и исключительной юрисдикции Национального Олимпийского комитета», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.