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Сегодня, 10:22

Поздняков открыл Всероссийский форум Олимпийских советов

Антон Бабошин
Корреспондент

В пятницу во Владимире начал работу Всероссийский форум Олимпийских советов, участники которого обсудят перспективы развития олимпийского движения в стране.

— События, произошедшие за последний год, требуют новых подходов и переосмысления нашей работы, — сказал во вступительном слове глава ОКР Станислав Поздняков. — Мы видим, к чему приводит политизация олимпийского движения, какой раскол она вносит. Хотя барон де Кубертен прямо говорил, что задача движения — сделать мир лучше через спорт и физическую культуру. Сразу после окончания зимних Игр в Пекине мы оперативно перестроили работу, изменили нормативно-правовую базу, активизировали работу с регионами, обновили стратегию ОКР. В ближайшее время этот документ с учетом изменений будет принят исполкомом комитета.

На форуме во Владимире присутствуют 69 человек из 63 регионов России.

Станислав Поздняков
ОКР
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