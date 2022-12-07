Поздняков подтвердил цель сборной России быть в тройке медального зачета на Олимпиаде-2028

Возглавляющий ОКР Станислав Поздняков напомнил основные положения стратегии развития организации до 2028 года, окончательно утвержденной исполкомом в среду.

— Это большое событие, ведь на этом документе будут базироваться все будущие программы действий уже следующего руководящего состава ОКР, — отметил Поздняков. — Над стратегией мы работали на протяжении всего текущего года. В ней аппарат ОКР попытался отразить все главные направления развития олимпийского движения на четыре предстоящих года. В документе заложены несколько сценариев развития международной обстановки. Базовый предполагает наше участие в Играх-2024 в Париже. Но мы готовы и к подготовке резерва с прицелом на Олимпиаду-2028. У нас есть время и все возможности: человеческие, методические, педагогические, финансовые, чтобы занять место в тройке. Понятно, что базовый сценарий уже начинает претерпевать изменения, ведь в ряде видов спорта уже начался отбор на турнир в Париже. Сейчас наша дипломатическая работа сосредоточена на этом направлении, чтобы наши спортсмены могли принять участие в квалификации. Также хотелось бы обратить внимание, что в стратегии-2028 большой раздел посвящен подготовке различных специалистов спортивной и околоспортивной направленности, а также в очень актуальной теме антидопинга. Таким образом, на выходе мы получили сбалансированный документ, в разработке которого могли принять участие все члены ОКР.

ОКР представил проект стратегии-2028 в конце сентября. После этого ее обсуждали на традиционном форуме «Россия — спортивная держава» и Форуме олимпийских советов.