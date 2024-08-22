Поздняков поздравил Инновационный центр ОКР с 10-летием

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, выступая с приветственным словом на открытии научно-практической конференции «От наследия сочинской Олимпиады к современной практике подготовки олимпийского резерва», отметил работу Инновационного центра ОКР и его вклад в победы спортсменов.

— Поздравляю всех присутствующих, а особенно лидера нашего научного направления Александра Грушина, с 10-летием Инновационного центра, — сказал Поздняков. — Это предмет нашей отдельной гордости. Многие часто не замечают ту сложную, многогранную работу, которую вы делаете, чтобы улучшить результаты наших спортсменов. Но те, кто находится внутри нашей отрасли, хорошо знают, что эти заслуги сложно переоценить. Активная работа Инновационного центра продолжится и в будущем. Мы видим, что наши региональные члены и общероссийские федерации в этом крайне заинтересованы. Уверен, что результаты этой работы послужат на благо российского спорта. Мы буквально накануне запустили новый проект по подготовке олимпийского резерва — и те наработки, о которых мы говорим на этой конференции, будут крайне востребованы. И из юных звездочек вырастут спортсмены, о которых будет говорить весь мир.

Напомним, что Инновационный центр был создан в ОКР вскоре после домашних Игр-2014, сейчас его филиалы работают в Москве, Кисловодске и Сочи.