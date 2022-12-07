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Сегодня, 13:40

Поздняков примет участие в работе саммита МОК

Антон Бабошин
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава ОКР Станислав Поздняков, приглашенный для участия в Олимпийском саммите, отметил, что по его итогам будет выпущено совместное заявление всех участников мероприятия.

— Олимпийский саммит — одно из главных спортивных мероприятий года по линии МОК, — отметил Поздняков. — В нем принимают участие все вице-президенты организации, главы различных федераций по летним и зимним видам спорта, ведущие национальные олимпийские комитеты. По сути, это площадка для выработки консолидированных решений и подходов спортивного сообщества по различным вопросам. Ограничений по темам здесь нет, но поскольку мероприятие проходит в закрытом режиме, больше ничего прокомментировать не могу. По договоренности всех участников, детали будут отражены в совместном заявлении после окончания обсуждений.

Саммит МОК под председательством Томаса Баха пройдет в режиме видеосвязи 9 декабря. Среди заявленных вопросов для обсуждения значатся итоги Олимпийских игр в Пекине, предстоящие Игры-2024 в Париже и турнир 2030 года, программа оптимизации Олимпиад, а также вопросы проведения отборочных соревнований, серии турниров по киберспорту и антидопинга.

Кроме того, планируется рассмотреть «текущее состояние мирового олимпийского движения».

Станислав Поздняков
МОК
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