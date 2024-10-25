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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 11:22

Поздняков рассказал, что изменил бы за время своего руководства в ОКР: «Мы занимались исправлением ошибок»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос «СЭ», что изменил бы в управлении ОКР.

«Поменял ли бы что-то за время своего руководства в ОКР? Мы принимали взвешенные решения. В основном отвечали на внешние факторы, внешние вызовы. Занимались исправлением ошибок. Для нас очень ценны те итоги, которых мы добились», — сказал Поздняков «СЭ».

15 октября президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства ОКР, после которых он покинет пост главы организации.

Станислав Поздняков
ОКР

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