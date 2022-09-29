Поздняков — о новой стратегии ОКР: «Есть цель попасть в тройку лучших команд на Играх-2028»

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал о новых программах развития отечественного спорта и форматах соревнований для атлетов.

— Мы готовы к сценарию, по которому полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх случится не ранее 2026 года. ОКР, начиная с марта нынешнего года, изменил нормативно-правовую базу, разработал новую стратегию и программу содействия развитию олимпийских видов спорта. Ее концепция сейчас предметно обсуждается с коллегами из спортивных федераций, они являются ее главными бенефициарами. Программа направлена на формирование спортивного резерва в среднесрочной перспективе, ее цель — подготовить новых российских спортсменов в олимпийских видах спорта на мировом конкурентном уровне. Чтобы уже на следующих летних Играх, в 2028 году в Лос-Анджелесе, войти в тройку сильнейших в медальном зачете. Такую задачу мы ставим перед собой.

Также важную роль играет развитие отношений с олимпийскими комитетами дружественных стран, инициатив, направленных на подготовку спортсменов всех возрастов. В качестве примера можно привести взаимодействие с нашими белорусскими коллегами. Практическая польза для представителей обеих стран уже видна. Такой формат партнерства мы планируем расширять и на другие страны. Участие России в спортивных проектах в рамках ШОС, БРИКС и других организаций является важным аспектом развития отечественного спорта. При этом мы исходим из того, что наши спортсмены должны принимать участие в Олимпийских играх.

Новую стратегию ОКР Поздняков в четверг представил на стенде ОКР на форуме «Россия — спортивная держава», а также рассказал о ней на панельной сессии с участием советника Президента России Игоря Левитина и министра спорта Олега Матыцина.