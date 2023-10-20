Поздняков рассказал, с какими проблемами столкнулся ОКР в последнее время

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о том, с какими проблемами ОКР столкнулся в последнее время.

«До вчерашнего дня, к сожалению, мы вынуждены были сворачивать ряд программ, связанных с оплатой труда специалистов, подготовкой олимпийского резерва и так далее. До сих пор не решена проблема, связанная с поиском генерального спонсора. На заседании Госсовета я попросил помощи у президента, и он обещал, что вопрос решится. Очень надеюсь, что мы вернемся к прежней практике в ближайшее время. Пока же мы вынуждены констатировать, что происходит определенная деформация, вызванная разными факторами. Прежде всего, конечно, это незаконные и несправедливые санкции, наложенные на российский спорт. А также сокращение государственного, в том числе регионального, финансирования. Это вынуждает нас трансформировать систему подготовки, календарь, который является основой основ спортивного мастерства любого атлета. Хотя сейчас у самих федераций появилась собственная статья доходов — отчисления от букмекеров», — сказал Поздняков.