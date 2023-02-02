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Сегодня, 15:25

Поздняков: «Российские спортсмены должны быть допущены к участию в международных соревнованиях без каких-либо ограничений»

ОКР поддержал позицию ООН по допуску российских спортсменов к турнирам
Станислав Поздняков.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР
Telegram Дзен

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что его организация полностью поддерживает и разделяет позицию независимых экспертов ООН, чтобы международные спортивные федерации отказались от дискриминационных действий по отношению к российским спортсменам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Заявление независимых экспертов ООН по правам человека и недопущении дискриминации полностью подтверждает изначальную твердую позицию Олимпийского комитета России о том, что рекомендации МОК, принятые в феврале 2022 года о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях, а затем и действия международных спортивных федераций являлись дискриминационными и нарушающими фундаментальные принципы олимпийского движения.

Мы по-прежнему твердо убеждены, что российские спортсмены должны быть допущены к участию в международных соревнованиях на равных условиях со спортсменами из других стран без каких-либо дополнительных условий и ограничений.

Со своей стороны ОКР полностью поддерживает и разделяет эту позицию и настаивает на том, чтобы МСФ отказались от любых дискриминационных действий по отношению к российским спортсменам исключительно по причине их национальности. Мы исходим именно из этого", — написал Поздняков.

Ранее в оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: https://t.me/stanislavpozdnyakov/444
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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