Поздняков считает, что МОК должен жестче реагировать на вмешательство Запада в автономию спорта

Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что организация требует от Международного олимпийского комитета (МОК) более жесткой реакции на вмешательство западных стран в автономию спорта.

«Мы это рассматриваем как грубое нарушение Олимпийской хартии и требуем, чтобы МОК жестче реагировал на подобные заявления правительств некоторых западных стран. Налицо неприкрытое грубое вмешательство в автономию спорта, которая должна быть защищена Международным олимпийским комитетом. И мы надеемся на самую резкую реакцию МОК по данному вопросу», — цитирует Позднякова ТАСС.

Сообщалось, что некоторые страны намерены бойкотировать Олимпийских игр в случае допуска к ним российских и белорусских спортсменов.