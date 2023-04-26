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Олимпиада

Сегодня, 11:00

Поздняков считает, что МОК должен жестче реагировать на вмешательство Запада в автономию спорта

Виктория Кравченко
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что организация требует от Международного олимпийского комитета (МОК) более жесткой реакции на вмешательство западных стран в автономию спорта.

«Мы это рассматриваем как грубое нарушение Олимпийской хартии и требуем, чтобы МОК жестче реагировал на подобные заявления правительств некоторых западных стран. Налицо неприкрытое грубое вмешательство в автономию спорта, которая должна быть защищена Международным олимпийским комитетом. И мы надеемся на самую резкую реакцию МОК по данному вопросу», — цитирует Позднякова ТАСС.

Сообщалось, что некоторые страны намерены бойкотировать Олимпийских игр в случае допуска к ним российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/17612555
Станислав Поздняков
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