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Сегодня, 18:40

Поздняков считает, что россияне уже в ближайшее время смогут вернуться на международную арену

Иван Торопцев
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что российские спортсмены в ближайшее время смогут вернуться на международную арену.

Поздняков выступил с заявлением по итогам XI Олимпийского саммита в Лозанне (Швейцария).

«Хочу, в первую очередь, подчеркнуть, исключительную, на мой взгляд, важность декларации для российских и белорусских спортсменов. Участники сегодняшнего саммита МОК были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения атлетов нет. Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену, выступать в квалификационных Олимпийских соревнованиях. Да, безусловно, для этого необходимо, как минимум, чтобы МОК отменил пока действующие рекомендации, но общее содержание и направленность сегодняшней дискуссии свидетельствуют, на мой взгляд, о победе спортивной дипломатии и здравого смысла», — написал у себя в Telegram-канале Поздняков.

Глава ОКР отметил важность усилий МИД и многих других его коллег в процессе возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«В итоге то, во что еще недавно мало кто верил, может вскоре стать реальностью. Международное Олимпийское сообщество сегодня выступило с консолидированной позицией, и она отвечает основным гуманитарным, спортивным и нравственным критериям», — добавил Поздняков.

Сегодня, 9 декабря Олимпийский саммит призвал Международный олимпийский комитет (МОК) возглавить изучение проблемы по допуску на соревнования спортсменов, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию. Также Олимпийский совет Азии призвал облегчить допуск для спортсменов из России и Белоруссии на соревнования, которые проводятся в азиатском регионе.

В конце февраля нынешнего года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под их эгидой.

Источник: https://t.me/stanislavpozdnyakov/412
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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