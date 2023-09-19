Поздняков считает, что существует большая разница по финансированию из-за санкций в 2018 и 2023 годах

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил разницу между санкциями в 2018 и 2023 годах.

«Большая разница по финансированию между 2018 годом и сейчас. Тогда спортсмены представляли Олимпийский комитет России, сейчас же они будут как индивидуальные атлеты. МОК, руководствуясь своими положениями, фактически запретил нам финансировать нейтральных атлетов», — приводит ТАСС слова Позднякова.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.