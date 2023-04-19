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Сегодня, 18:54

Поздняков уверен, что спортсмены «Динамо» будут успешно выступать, несмотря на международные санкции

Алина Савинова
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены общества «Динамо» всегда вносили огромный вклад в успехи сборной России на Олимпийских играх.

«За свою историю динамовцы не только показывали выдающиеся результаты, но и защищали Родину, создавали спортивную инфраструктуру, уделяли огромное внимание работе с молодежью и воспитанию подрастающих поколений. Общество «Динамо», безусловно, прошло испытание временем и является одним из столпов спорта в нашей стране. Неслучайно на каждых Олимпийских играх динамовцы вносят огромный вклад в медальную копилку российской команды. Так было в Калгари и Сеуле, Токио и Пекине. Уверен, так будет и в дальнейшем, невзирая на критерии, рекомендации и недружественные шаги отдельных стран и лиц», — приводит ТАСС слова Позднякова.

18 апреля обществу «Динамо» исполнилось 100 лет. В него входят 82 региональные организации и более 400 спортивных объектов по всей России.

Источник: https://tass.ru/sport/17563037
Станислав Поздняков
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