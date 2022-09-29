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Олимпиада

29 сентября, 13:21

Поздняков заявил, что хотел бы переизбраться на пост главы ОКР

Антон Бабошин
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото ОКР

Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сказал, при каких условиях выдвинет свою кандидатуру на второй срок, а также как относится к тому, что генеральный секретарь организации Анастасия Давыдова покинула страну.

— Я буду переизбираться только в том случае, если меня поддержат члены ОКР, общероссийские спортивные организации, — подчеркнул Поздняков. — Думаю, что в ближайшее время мы узнаем ответ на этот вопрос. Если я необходим современному российскому олимпийскому движению, с удовольствием это сделаю. По регламенту заявку на выдвижение нужно подать за 15 дней до олимпийского собрания, то есть дедлайн — 5 декабря.

— Что можете сказать об отъезде Анастасии Давыдовой?

— Ничего, поскольку я давно ее не видел. Документов она нам никаких не предоставляла, телефонным звонком не извещала. Поэтому я обо всем узнаю из СМИ. Ее полномочия, как и остальных членов исполкома ОКР, так же истекут 19 декабря. Считаю, что наш комитет накопил такой опыт за последние годы, что руководитель любого уровня может заместить другого. Поэтому потерей это назвать не могу.

Напомним, что Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года, а до этого два года был первым вице-президентом организации.

Станислав Поздняков
ОКР
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