Поздняков заявил, что не только Китай поддерживает предложение МОК по допуску российских спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что не только Олимпийский комитет Китая поддерживает предложение по участию российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024.

— Олимпийский комитет Китая активно поддерживает инициативу? Хотел бы отметить, что не только комитет Китайской Народной Республики поддерживает предложение по участию российских и белорусских спортсменов, но и, как сказано в заявлении МОК, подавляющее большинство национальных Олимпийских комитетов поддерживают выступление российских и белорусских спортсменов.

Хотел бы именно на этом акцентировать внимание. В том числе и многие национальные Олимпийские комитеты тех стран, которые с политической точки зрения не являются ближайшими друзьями Российской Федерации. Но тем и важно Олимпийское движение и роль национальных Олимпийских комитетов заключается в том, чтобы ставить спорт вне политики. Мы приветствуем такой подход подавляющего большинства национальных Олимпийских комитетов, — сказал Поздняков.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.