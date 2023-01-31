Поздняков заявил, что не только Китай поддерживает предложение МОК по допуску российских спортсменов

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что не только Олимпийский комитет Китая поддерживает предложение по участию российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024.
— Олимпийский комитет Китая активно поддерживает инициативу? Хотел бы отметить, что не только комитет Китайской Народной Республики поддерживает предложение по участию российских и белорусских спортсменов, но и, как сказано в заявлении МОК, подавляющее большинство национальных Олимпийских комитетов поддерживают выступление российских и белорусских спортсменов.
Хотел бы именно на этом акцентировать внимание. В том числе и многие национальные Олимпийские комитеты тех стран, которые с политической точки зрения не являются ближайшими друзьями Российской Федерации. Но тем и важно Олимпийское движение и роль национальных Олимпийских комитетов заключается в том, чтобы ставить спорт вне политики. Мы приветствуем такой подход подавляющего большинства национальных Олимпийских комитетов, — сказал Поздняков.
25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.