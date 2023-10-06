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Сегодня, 15:42

Поздняков заявил, что не видит смысла обсуждать выход из МОК

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Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что не видит смысла в обсуждении выхода из МОК. По его словам, юридически такой процедуры нет, а ОКР ведет планомерную работу по реализации своей программы развития.

«Я, честно говоря, не вижу смысла в каких-то резких действиях по выходу, входу, — приводит ТАСС слова Позднякова. — Мы часть большой спортивной системы, самодостаточная часть, и будем развиваться в соответствии с текущими условиями, и самое главное — будем не стоять на месте, а создавать новые условия для развития, это для нас приоритет».

Он также заявил, что в ОКР не ждут смены руководства МОК.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе тех спортсменов из России и Белоруссии, которые публично не высказывались в поддержку СВО и которые не имеют отношения к вооруженным силам или органам национальной безопасности.

Источник: ТАСС
Станислав Поздняков
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