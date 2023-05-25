Поздняков заявил, что ОКР счел недопустимым подписание россиянами политических деклараций

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Сегодня, 25 мая, состоялось заседание исполкома Олимпийского комитета России, на котором обсуждалось возвращение россиян на международные арены с флагом, гимном и остальными атрибутами страны.
«Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ», — сообщил президент ОКР Станислав Поздняков в своем Telegram-канале.
28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.