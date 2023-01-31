Поздняков: «Россияне должны участвовать в международных соревнованиях на таких же условиях, как и все остальные»

Поздняков заявил, что россияне должны участвовать в международных соревнованиях на таких же условиях, как и все остальные

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на заявления МОК о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.

«Попытка МОК дать возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и, возможно, в Олимпийских играх, нами, безусловно, приветствуется целиком и полностью. Но что касается дополнительных условий, мы категорически не согласны. В Олимпийской хартии заключено, что все спортсмены должны участвовать на равных недискриминирующих условиях. Россияне должны участвовать ровно на таких же условиях, как и все остальные спортсмены. Все дополнительные условия и критерии не приветствуются, особенно те, которые имеют политическую составляющую, которая абсолютно неприемлема для олимпийского движения», — заявил Поздняков.