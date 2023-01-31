0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 16:17

Поздняков: «Россияне должны участвовать в международных соревнованиях на таких же условиях, как и все остальные»

Поздняков заявил, что россияне должны участвовать в международных соревнованиях на таких же условиях, как и все остальные
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на заявления МОК о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.

«Попытка МОК дать возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и, возможно, в Олимпийских играх, нами, безусловно, приветствуется целиком и полностью. Но что касается дополнительных условий, мы категорически не согласны. В Олимпийской хартии заключено, что все спортсмены должны участвовать на равных недискриминирующих условиях. Россияне должны участвовать ровно на таких же условиях, как и все остальные спортсмены. Все дополнительные условия и критерии не приветствуются, особенно те, которые имеют политическую составляющую, которая абсолютно неприемлема для олимпийского движения», — заявил Поздняков.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

Обсудить
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично
Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Поздняков заявил, что не только Китай поддерживает предложение МОК по допуску российских спортсменов
Поздняков: «Попытки бойкота Олимпийских игр никогда не приводили к успеху той страны, которая это применяла»
В Госдуме назвали агонией и признанием беспомощности заявление министра спорта Польши
Спиридонов о заявлении Польши против участия России на Олимпиаде: «Давно уже сказал все, что думаю об этой стране!»
Винер назвала заявление МОК о концепции выступления россиян под нейтральным флагом досужими разговорами
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Поздняков: «Уверен, что наши спортсмены получат возможность завоевать квоты для участия в Олимпиаде»