Правительство Италии одобрило рекомендации МОК по допуску россиян к турнирам

Власти Италии одобрили рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России и Белоруссии к международным турнирам в нейтральном статусе.

«Правительство заняло позицию, которая официально была доведена министром спорта Андреа Абоди после согласования с премьер-министром Джорджей Мелони и министром иностранных дел Антонио Таяни, — цитирует РИА «Новости» президента Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго. — Полагаю, что эта позиция будет оформлена посредством официальной ноты».

Малаго также сообщил, что Рим исполнит все рекомендованные МОК предписания, чтобы позволить российским и белорусским атлетам участвовать в качестве нейтральных спортсменов в предстоящих турнирах, в том числе на территории Италии, включая чемпионат мира по фехтованию в Милане.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Чемпионат мира по фехтованию в Милане пройдет с 22 по 30 июля.