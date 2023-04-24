Председатель НОК Польши заявил, что не представляет бойкота Олимпиады польскими спортсменами

Председатель Польского олимпийского комитета Радослав Песевич назвал целью номер один исключение россиян и белорусов из Олимпийских игр, информирует РИА Новости.

В Польше регулярно высказывается мнение о необходимости бойкота Олимпиады, если в ней примут участие российские и белорусские спортсмены.

Песевич заявил, что он бы не делал таких далеко идущих утверждений.

«Надо подумать, как исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр, а позже принимать решения вместе со всем спортивным сообществом, — заявил Песевич в эфире радиостанции RMF FM. — Надо спросить спортсменов, которые должны принимать участие и посвящают всю свою жизнь тому, чтобы сначала квалифицироваться, а позже выступить на этих играх. Я себе не представляю ситуации, чтобы наши спортсмены не могли бороться за медали, исполнять свои мечты, доставлять нам радость. Принимать такие решения надо с головой».

Он также предположил, что бойкот Олимпиады со стороны Польши может доставить удовольствие России.

«Надо разговаривать с главами спортивных федераций, со спортсменами, но не следует также доставлять России удовольствия по поводу того, что она исключила Польшу из Олимпийских игр. Для меня целью номер один является то, чтобы исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр», — добавил глава Польского олимпийского комитета.