Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 15:05

Председатель НОК Польши заявил, что не представляет бойкота Олимпиады польскими спортсменами

Telegram Дзен

Председатель Польского олимпийского комитета Радослав Песевич назвал целью номер один исключение россиян и белорусов из Олимпийских игр, информирует РИА Новости.

В Польше регулярно высказывается мнение о необходимости бойкота Олимпиады, если в ней примут участие российские и белорусские спортсмены.

Песевич заявил, что он бы не делал таких далеко идущих утверждений.

Антон Шипулин на &laquo;Гонке звезд&raquo; в&nbsp;Лужниках. «МОК загоняет нас в рамки, чтобы мы отказались от Олимпиады». Мнение Шипулина

«Надо подумать, как исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр, а позже принимать решения вместе со всем спортивным сообществом, — заявил Песевич в эфире радиостанции RMF FM. — Надо спросить спортсменов, которые должны принимать участие и посвящают всю свою жизнь тому, чтобы сначала квалифицироваться, а позже выступить на этих играх. Я себе не представляю ситуации, чтобы наши спортсмены не могли бороться за медали, исполнять свои мечты, доставлять нам радость. Принимать такие решения надо с головой».

Он также предположил, что бойкот Олимпиады со стороны Польши может доставить удовольствие России.

«Надо разговаривать с главами спортивных федераций, со спортсменами, но не следует также доставлять России удовольствия по поводу того, что она исключила Польшу из Олимпийских игр. Для меня целью номер один является то, чтобы исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр», — добавил глава Польского олимпийского комитета.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230424/olimpiada-1867361066.html
1
Читайте также
Природа не отдыхает на детях гениев: внучка актера Евстигнеева становилась чемпионкой Европы
Соратницу Бессеберга оправдали по делу о коррупции. Ее обвиняли в связях с Россией
СК начал проверку по факту обнаружения тела новорожденного в Москве
Почти 70% республиканцев поддержали выдвижение Трампа на пост президента США
Врио губернатора Красноярского края Котюков отправил правительство региона в отставку
25 апреля — Радоница: как правильно поминать усопших и что нельзя делать
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представитель МОК Маклеод упрекнул Украину за бойкот турниров с участием россиян