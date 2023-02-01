Председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарев сообщил, что поблагодарил коллегу из Германии Андреаса Михельманна, высказавшегося за возвращение российских гандболистов на мировую арену.

— Огромное количество стран понимают, что без сборных России международные соревнования, особенно женские, являются ущербными, неполноценными, — отметил Шишкарев. — Любой выигравший такой турнир — квазичемпион. Поэтому нас поддерживают Испания, Италия, Венгрия, Турция, все балканские страны. Франция тоже понимает, что с Россией лучше сражаться не заочно, а в финалах. Тех, кто против нашего возвращения, я называть не буду — догадайтесь сами с трех раз, кто это. Это те, кого мы дважды обыгрывали в полуфинале Олимпиады, поэтому на площадке им точно не нужны.

Также, по словам Шишкарева, он не реже чем раз в две недели связывается с главами ИГФ Хассаном Мустафой и ЕГФ Михаэлем Видерером. Стороны обмениваются взглядами на ситуацию и развитие гандбола в мире.