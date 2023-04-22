Представитель МОК Маклеод упрекнул Украину за бойкот турниров с участием россиян

Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод высказал мнение об указе министерства молодежи и спорта Украины, который запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, информирует РИА Новости.

«Вы уже видели — и я хочу обратиться по этому поводу — было много резких формулировок со стороны правительства Украины по поводу решения, которое было принято исполкомом МОК, — приводит Inside the Games слова Маклеода. — Они дошли до того, что запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых могут быть нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом. Они также пригрозили прекратить финансирование этих спортсменов».

По мнению представителя МОК, власти Украины зашли слишком далеко, правительства не должны влиять на возможности атлетов получить доступ к международным турнирам.

«Очевидно, что для нас это выглядит так, что они зашли слишком далеко, потому что спортсмены должны быть в центре всех наших обсуждений, и мы не верим, что решения правительств, будь то правительства Украины, России или любого другого правительства, должны влиять на возможность спортсменов получить доступ к международным соревнованиям или финансированию, так что это неблагоприятное положение, в котором мы находимся в данный момент, но, несомненно, исполкому МОК придется снова обсудить, что происходит в этом отношении», — добавил Маклеод.