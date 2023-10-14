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Олимпиада

Сегодня, 18:51

Премьер-министр Индии сообщил о желании страны принять Олимпийские игры 2036 года

Виктория Кравченко
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что страна заинтересована в проведении летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года.

«Индия очень заинтересована в проведении Олимпийских игр и приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, она должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества», — цитирует Моди ТАСС.

Олимпийские и Паралимпийские игры 2036 года могут стать первыми соревнованиями такого уровня, которые пройдут на территории Индии.

Заявки на проведение также Олимпиады 2036 года также подали Мексика, Турция, Индонезия и Польша.

Олимпиада
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