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Сегодня, 11:02

Презентация кандидатов на пост президента МОК пройдет 30 января 2025 года

Руслан Минаев
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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил дату презентации кандидатов на пост главы организации.

Заседание пройдет 30 января 2025 года. На нем семь кандидатов представят предвыборные программы.

Хуан Антонио Самаранч-младший (слева), Себастьян Коу (в&nbsp;центре) и&nbsp;Кирсти Ковентри. «Русский вопрос» станет ключевым на выборах президента МОК. Битва сменщиков Томаса Баха

Выборы пройдут на сессии МОК, которая состоится с 18 по 21 марта 2025 года. На пост президента организации претендуют Себастьян Коу (президент World Athletics), Моринари Ватанабэ (глава Международной федерации гимнастики), Фейсал ибн Хусейн (президент Олимпийского комитета Иордании), Кирсти Ковентри (член исполкома МОК), Йохан Элиаш (президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда), Давид Лаппартьен (глава Национального олимпийского комитета Франции), Хуан Антонио Самаранч — младший.

МОК

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