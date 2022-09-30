Кремлев призвал МОК допустить российских спортсменов до международных соревнований

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев призвал Международный олимпийский комимет (МОК) допустить всех российских спортсменов до соревнований.

«Боксеры выходят на ринг не только ради медалей, но и для того, чтобы представлять свои страны. Спорт вне политики. Наша ассоциация стремится защитить каждого боксера независимо от политической ситуации в его стране. И МОК, и другие федерации обязаны защищать всех атлетов, не должно быть дискриминации по национальному признаку. IBA и лично я полностью готовы поддержать такую инициативу», — приводит слова Кремлева ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBA.

Ранее, 28 февраля, МОК призвал международные спортивные федерации не допускать спортсменов из России к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Позже, 30 сентября, глава МОК Томас Бах заявил о возможном допуске россиян к международным соревнованиям при условии, если они дистанцируются от СВО.