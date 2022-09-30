Кремлев призвал МОК допустить российских спортсменов до международных соревнований

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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев призвал Международный олимпийский комимет (МОК) допустить всех российских спортсменов до соревнований.
«Боксеры выходят на ринг не только ради медалей, но и для того, чтобы представлять свои страны. Спорт вне политики. Наша ассоциация стремится защитить каждого боксера независимо от политической ситуации в его стране. И МОК, и другие федерации обязаны защищать всех атлетов, не должно быть дискриминации по национальному признаку. IBA и лично я полностью готовы поддержать такую инициативу», — приводит слова Кремлева ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBA.
Ранее, 28 февраля, МОК призвал международные спортивные федерации не допускать спортсменов из России к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Позже, 30 сентября, глава МОК Томас Бах заявил о возможном допуске россиян к международным соревнованиям при условии, если они дистанцируются от СВО.