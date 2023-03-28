Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе

Президент МОК Томас Бах выступил в защиту планов по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, больше всего в теннисе, но также в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису. Мы наблюдаем это в хоккее, гандболе, в футболе и других американских лигах, но также и в Европе и на других континентах. Ни в одном из этих турниров не было инцидентов, связанных с безопасностью», — приводит «РИА Новости» слова Баха.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до участия в соревнованиях. В январе 2023 года организация выступила за возвращение россиян и белорусов на международные турниры в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать до участия тех атлетов, которые активно поддерживают специальную военную операцию (СВО).

23 марта Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов и заявил, что в ближайшее время будут выработаны критерии по допуску россиян на международные старты.

Во вторник, 28 марта в Лозанне (Швейцария) проходит заседание исполкома МОК, на котором должны будут подвести итоги консультаций по статусу российских и белорусских спортсменов.