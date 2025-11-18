Видео
18 ноября, 20:45

Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику: «В этом суть олимпизма»

Алина Савинова
Кирсти Ковентри.
Фото AFP

Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что правительства стран не должны смешивать спорт и политику, предоставляя возможность всем спортсменам принимать участие в турнирах на территории государства.

«Спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут объединяться для мирного соперничества. В этом суть олимпизма: каждый спортсмен, команда и официальное лицо, имеющие право участвовать, должны иметь возможность делать это без дискриминации или политического вмешательства. Принимающие соревнования страны и организаторы должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и независимость спорта», — приводит пресс-служба МОК слова Ковентри.

Она отметила, что будет бороться за то, чтобы у спортсменов из разных стран были равные возможности.

«Если бы вы решили наложить на меня санкции, когда моя страна переживала не лучшие времена, я бы не попала на Олимпийские игры, не завоевала свои олимпийские медали. Мой путь был бы совсем другим», — добавила Ковентри.

В октябре МОК рекомендовал международным федерациям не проводить никаких соревнований на территории Индонезии после отказа страны выдать визы гимнастам сборной Израиля для участия в чемпионате мира.

В марте Ковентри была избрана новым президентом МОК на 144-й сессии МОК в Афинах. Она приступила к исполнению должностных обязанностей в июне.

