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Сегодня, 11:41

Президент ОКР Поздняков назвал варианты возвращения россиян на международные турниры

Мария Гусева
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал варианты возвращения российских спортсменов на международные турниры.

«Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу. Рассматриваем два варианта — участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года. Готовимся к обоим вариантам», — цитирует РИА «Новости Спорт» Позднякова.

28 февраля 2022 года Межднародный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях. 5 декабря исполком МОК снова продлил отстранение.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: РИА
Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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