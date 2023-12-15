Президент ОКР Поздняков сообщил, кому достанутся единовременные выплаты

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, кто из российских спортсменов получит единовременные выплаты, утвержденные организацией.

«Речь идет о спортсменах, которые представляли Олимпийскую команду России. Причем, речь идет о тех спортсменах, которые продолжают заниматься спортом и стремиться к новым победам. Однако из-за деструктивных действий международных организаций не могу осуществить это. Сейчас выплаты осуществляются для представителей летних видов спорта, в следующем году — для зимних. Количество спортсменов, которые принимают участие в этой программе, варьируется», — заявил Поздняков.

Олимпийские чемпионы из России получат по 500 тысяч рублей. Серебряным призерам Игр будет выплачено по 350 тысяч рублей, бронзовые призеры получат по 250 тысяч рублей. Участникам Олимпийских игр в составе команды России будет выплачено по 150 тысяч рублей.