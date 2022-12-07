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Поздняков: «Нет предпосылок, чтобы санкции CAS были продлены после 17 декабря»

Поздняков считает, что у CAS нет предпосылок продлевать санкции в отношении российских спортсменов
Руслан Минаев
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на заседании исполкома ОКР поделился мнением о санкциях в отношении российских спортсменов.

Впрочем, Поздняков добавил, что по-прежнему остаются рекомендации Международного олимпийского комитета.

«Как вы знаете, 17 декабря истекают санкции CAS, нет никаких предпосылок к тому, чтобы они были продлены. Но остаются рекомендации МОК, продиктованные политикой, к сожалению. Ни разу не слышал ни от (президента МОК) Томаса Баха, ни от других чиновников, что российских спортсменов не хотят видеть на турнирах. Есть агрессивно настроенные страны, но таких меньшинство. Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу», — цитирует Позднякова РИА «Новости Спорт».

Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не имеют возможности до 17 декабря следующего года выступать под отечественным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх, на этих соревнованиях не может звучать национальный гимн.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221207/okr-1836891713.html
Станислав Поздняков
МОК
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